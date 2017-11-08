Князєв пообіцяв розслідувати бездіяльність поліцейських під час нападу на журналістів

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Середа, 8 листопада 2017, 22:46

Голова Національної поліції Сергій Князєв пообіцяв провести службове розслідування через бездіяльність співробітників Нацполіції під час нападу охоронців Віктора Медведчука на знімальну групу програми "Схеми".

Про це він заявив у коментарі журналістам програми, передає "Радіо Свобода".

"Ми проведемо службове розслідування і висновки будуть достатньо швидкі і конкретні", – сказав він.

Він додав, що бездіяльність поліцейських, на його думку, буде об’єктом дослідження прокуратури.

Раніше журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".

Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

Повний сюжет про перельоти Медведчука та напад на журналістів "Схем" анонсовано на вечір 9 листопада на UA:Перший.

Теми: поліція Князєв ЗМІ
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