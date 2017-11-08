Князєв пообіцяв розслідувати бездіяльність поліцейських під час нападу на журналістів
Голова Національної поліції Сергій Князєв пообіцяв провести службове розслідування через бездіяльність співробітників Нацполіції під час нападу охоронців Віктора Медведчука на знімальну групу програми "Схеми".
Про це він заявив у коментарі журналістам програми, передає "Радіо Свобода".
"Ми проведемо службове розслідування і висновки будуть достатньо швидкі і конкретні", – сказав він.
Він додав, що бездіяльність поліцейських, на його думку, буде об’єктом дослідження прокуратури.
Раніше журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".
Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.
Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.
Повний сюжет про перельоти Медведчука та напад на журналістів "Схем" анонсовано на вечір 9 листопада на UA:Перший.
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