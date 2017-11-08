Російські прикордонники затримали 7 жінок на адмінкордоні з Кримом

Силовики РФ затримали сімох кримських татарок на адміністративному кордоні з окупованим Кримом при в’їзді з боку півострова.

Про це повідомляє "Крим SOS" у Facebook.

Зазначається, що серед затриманих є дружини політв'язнів. На місце інциденту під'їхав автозак.

Серед затриманих – Ліана Білянова, Фера Абдуллаєва, Гузаль Салідінова, Аліме Абдуллаєва, Фатма Ісмаілова, Куку Мер'єм і Заріна Джеппарова.

Їх затримали на російському пункті пропуску Армянськ – Чаплинка і утримують у вагоні для допиту. Причина затримання невідома.