Екс-глава Yahoo звинуватила РФ у зламі 3 млрд акаунтів

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Четвер, 9 листопада 2017, 03:06

Колишня виконавчий директор Yahoo Марісса Майєр вибачилася за два масових злами даних цієї інтернет-компанії, звинувативши в них російських агентів.

Про це вона заявила на слуханнях з приводу зростаючого числа кібератак на великі компанії США, пише Reuters.

"Як генеральний директор, під час перебування на посаді якого відбулися ці крадіжки, я хочу щиро вибачитися перед кожним з наших користувачів", - сказала вона.

"На жаль, не дивлячись на те, що всі наші заходи допомагали Yahoo успішно захищатися від шквалу атак як приватних, так і спонсорованих державою хакерів, російські агенти вторглися в наші системи і вкрали дані наших користувачів", - заявила Майер.

"Тепер ми знаємо, що офіцери російської розвідки, спонсоровані державою, були відповідальні за комплексні і складні атаки на системи Yahoo", - додала вона.

За її словами, для того, щоб обійти захист, необхідні були "дійсно агресивні" дії хакерів, і що навіть найзахищеніші компанії "можуть стати жертвами цих злочинів".

Як повідомлялося, всі 3 мільярди облікових записів користувачів Yahoo були зламані в 2013 році, хоча в грудні минулого року компанія заявила, що тоді були зламані дані більш ніж 1 мільярда облікових записів користувачів.

Як повідомлялося, це не перший злам баз даних Yahoo. У березні 2017 року стало відомо, що до масштабного злому Yahoo в 2014 році, який торкнувся щонайменше 500 млн акаунтів, були причетні двоє агентів ФСБ.

Теми: хакери Росія США інтернет
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