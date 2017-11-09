Найцікавіше: 2004. Анекдоти про Януковича перетворилися на соціокультурний феномен 2015. Скандал довкола схем Мартиненка з урановим концентратом 2016. Перемога Трампа шокує українських політиків

2002, субота

– "Коли на нього тиснуть, він завжди зробить навпаки". Спікер Володимир Литвин розповідає про особливості характеру президента Леоніда Кучми.

2003, неділя

– У Сумах відбувся форум "Нашої України", який відзначився низкою провокацій. Напередодні невідомі пошкодили 35 автобусів, на яких мали перевозити делегатів форуму.

Містом розповсюджували листівки з образами на адресу Віктора Ющенка. А невдовзі після початку форуму на площі, де він відбувався, підірвали кілька петард та спробували закидати яйцями сцену.

2004, вівторок

– У Держдумі Росії вирішили підіграти кандидату в президенти Віктору Януковичу та оголосили про створення робочої групи, яка обговорюватиме угоду про подвійне громадянство між Росією й Україною. Раніше з ідеєю впровадження подвійного громадянства виступив Янукович.

– "Януковича запитують, чи зможе він керувати Росією. Прем'єр щось рахує на калькуляторі і відповідає ствердно. Потім з'ясовується, що він також здатний правити Європою й Америкою. Але коли доходить до питання, чи зміг би Янукович управляти всім світом, прем'єр після довгих підрахунків каже, що ні.

"Чому, Вікторе Федоровичу?" – "Донецьких не вистачить". УП розповідає про новий соціокультурний феномен – анекдоти про Віктора Януковича.

2005, середа

– Чемпіон світу з боксу Віталій Кличко вирішив завершити боксерську кар’єру. "Останнім часом я більше боровся не з суперниками, а з власними травмами", – пояснив він. Також у 2005-му вперше з’явилися чутки про те, що Кличко балотуватиметься в мери Києва.

У 2006 році Кличко змагатиметься за посаду київського голови, у 2008-му – повернеться на ринг.

2006, четвер

– УП розповідає про глухий кут, у який зайшли стосунки між "Нашою Україною" та її почесним головою Віктором Ющенком. Останній рік президент грав для своєї партії роль небожителя, спілкувався виключно через Романа Безсмертного та використовував формулу: "Влада у "Нашій Україні" – моя, відповідальність – ваша".

2007, п’ятниця

– Генпрокуратура поставила крапку в історії з нібито отруєнням міністра внутрішніх справ Василя Цушка. У ГПУ повідомили про відмову в порушенні кримінальної справи. Раніше Цушко, який чотири місяці перебував на лікарняному, заявив про можливе отруєння теофіліном.

2008, неділя

– Бійці "Беркуту" жорстко розігнали близько 400 осіб, які протестували під будівлею КМДА проти підвищення тарифів на проїзд в міському транспорті. Учасники акції також блокували вхід у метро на станції Хрещатик.

Вартість проїзду в київському метро з листопада 2008 року складає дві гривні.

2009, понеділок

– Уже 65 осіб в Україні захворіли на "каліфорнійський" грип, який ще називають "свинячим". Про це повідомили в МОЗ. 14 хворих померли.

– До проведення президентських виборів потрібно скасувати обрання депутатів Верховної Ради за закритими списками, впевнений спікер Володимир Литвин.

7 листопада 2017 року під час голосування за основу за проект Виборчого кодексу (№3112-1), що передбачає відкриті списки, Литвин утримався.

2010, вівторок

– Сутички в Івано-Франківську. У "Свободі" заявляють про побиття "беркутівцями" лідера партії Олега Тягнибока. Впевнені у фальсифікаціях активісти намагались потрапити до приміщення обласної виборчої комісії, проте шлях їм перекрили бійці "Беркуту".

Цікаво, що на виборах до міської ради Івано-Франківська "Свобода" здобула перемогу, на яку не очікувала. У виборчому списку партії було 10 депутатів, а в багатомандатному окрузі "Свобода" отримала 11 місць.

2011, середа

– Вища Рада юстиції заявила про втручання у свою діяльність з боку Верховного Суду. Три дні тому ВРЮ відкрила провадження проти суддів ВСУ. Виявилося, що судді змінювали вироки довічно ув’язненим, призначаючи їм по 15 років тюрми. У ВСУ наполягають на законності таких рішень. УП пише про те, що події навколо Верховного Суду – не що інше, як спроба влади взяти під контроль його суддів.

2012, п’ятниця

– В Україні відбувається процес регресії демократії, впевнений президент ПАРЄ Жан-Клод Міньйон. Про "відкат назад" у демократії пише й Washington Post. Такі заяви пов’язані з парламентськими виборами: неможливо правильно підрахувати голосування за п’яти округами, де найбільші шанси на перемогу були в представників опозиції.

А УП пише про те, що проблеми на округах виникли через боротьбу внутрішніх кіл впливу в самій Партії регіонів.

2014, неділя

– Двоє українських бійців загинули та троє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Є втрати і серед мирного населення. Терористи здійснили 33 вогневих удари по українських позиціях.

2015, понеділок

– УП публікує розслідування про те, як через корупційні схеми держава може втратити 770 мільйонів гривень через закупівлю уранового концентрату у фірми-прокладки. Цю схему журналісти пов’язують з нардепом від "Народного фронту" Миколою Мартиненком.

2016, середа

– ЄС поширив санкції за порушення територіальної цілісності України на шістьох депутатів Держдуми Росії, яких обрали в окупованому Криму.

– Президентом США обрано Дональда Трампа. Єврооблігації України через цю новину почали стрімко втрачати вартість. Українські політики згадують, що наговорили про кандидата, в перемогу якого не вірили.

У МЗС України підкреслили, що двосторонні відносини між Україною і США значною мірою залежатимуть від осіб, які очолять ключові посади в Білому домі. А спікер Андрій Парубій написав, що перемога Трампа відкриває нові можливості для України.

Рустем Халілов, для УП