Доба в АТО: 19 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув, двоє поранені

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Четвер, 9 листопада 2017, 08:00

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. У результаті бойових дій один український захисник загинув, двох поранено, один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, застосовуючи міномети та увесь спектр піхотного озброєння.

Так, на Приморському напрямку у другій половині дня російсько-окупаційні угруповання упродовж 30 хвилин били з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри та озброєння БМП по оборонцях Павлополя.

На підступах до Донецька бойовики застосовували протитанкові гранатомети і кулемети неподалік Зайцевого.

Проте найбільше обстрілів увечері було на Луганському напрямку. Тут окупанти з піхотного озброєння обстрілювали опорні пункти ЗСУ біля Кримського, Новоолександрівки, Луганського, Катеринівки. Унаслідок одного з цих обстрілів, близько 18 години був поранений військовослужбовець сил АТО, ще один отримав бойову травму.

Як зазначили у штабі, вогнем у відповідь українські війська 13 разів жорстко придушували активність противника.

Як повідомлялося, один український військовослужбовець загинув унаслідок вогневого протистояння з противником на Донецькому напрямку.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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