В Японії дрон упав на натовп, постраждали 6 людей

1331 перегляд
Четвер, 9 листопада 2017, 09:29

В Японії під час святкових заходів на відпочиваючих впав квадрокоптер і поранив 6 людей, серед яких і діти.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "The Japan Times".

За даними видання, інцидент стався в префектурі Гіфу під час святкового заходу. Дрон розкидав солодощі над відпочиваючими в парку міста Огакі, коли раптом не впорався з керуванням і врізався в групу людей.

Повідомляється, що постраждали шість чоловік у віці від 5 до 48 років.

У публікації зазначають, що за даними організаторів заходу, чоловік, який керував квадрокоптером, отримав відповідний дозвіл від Міністерства транспорту країни. Його вже допитала поліція.

Обставини і причини події встановлюються.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
НАЗК знайшло у посадовця АП незадекларовані автомобілі та доходи
Білий дім: Росія захищає терористів, які використовують хімічну зброю у Сирії
Хроніка 9 листопада. Перемога Трампа шокує, а анекдоти про Януковича стають мейнстрімом
Конгрес США узгодив оборонний бюджет із $350 млн для України
Усі новини
відео УП

Як живуть люди в селі Москалі

відео

Старовинні картини теж треба "умивати"

відео УП

Що думають про Жовтневу революцію в різних країнах