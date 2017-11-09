Путін і Трамп можуть зустрітися в п'ятницю

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Четвер, 9 листопада 2017, 09:45

Зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на саміті АТЕС у В'єтнамі, швидше за все, відбудеться в п'ятницю, 10 листопада.

Про це повідомив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає "Интерфакс".

"Ось зараз, у ці хвилини узгоджується (час зустрічі)", – сказав він у четвер вранці.

На уточнююче запитання, коли очікується бесіда двох президентів – у п'ятницю чи в суботу, Ушаков відповів: "Швидше за все, це буде 10 листопада".

Напередодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Путіна і Трампа насичена програма двосторонніх зустрічей, узгоджених раніше, крім того, є програма самого саміту АТЕС, тому для зустрічі "намагаються вибрати найбільш вдалий час і формат".

Теми: Путін Трамп США Росія
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