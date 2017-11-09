Депутати Сейму Литви заступилися за Україну перед Угорщиною

Група депутатів Сейму Литви зробила звернення до угорських колег, в якому стали на захист Україні у конфлікті навколо освітнього закону.

Про це повідомляє портал Delfi, передає "Європейська правда"

"Ми неприємно здивовані й навіть шоковані ультимативними заявами угорського уряду з погрозами заблокувати зближення України з ЄС або НАТО, якщо Україна не змінить за побажанням Угорщини свій новий Закон про освіту, в якому обумовлена і специфіка освіти осіб, які належать до національних меншин", - йдеться в документі.

Ініційоване екс-прем'єром Литви Андрюсом Кубілюсом звернення підписали 37 членів Сейму, в тому числі голова парламентського Комітету з європейських справ Гедімінас Кіркілас і голова Комітету у закордонних справах Юозас Бернатоніс.

"Ми розуміємо, що питання освіти національних меншин, їх інтеграції в життя держави завжди особливо болючі і повинні вирішуватися шляхом конструктивного діалогу. Ми бачимо зусилля України саме так вирішувати ці важливі проблеми", - йдеться у зверненні.

У ньому говориться, що увага сусідніх з Україною країн до українського Закону про освіту не дивує, однак дивують "висунуті владою Угорщини ультиматуми Україні з погрозами країні геополітичними наслідками, з погрозами тим, що Угорщина буде блокувати зусилля України з інтеграції в ЄС".

"Такі ультиматуми категорично неприйнятні, зовсім не європейські і тим більше незрозумілі, коли це виходить від однієї з держав Центральної Європи. Ми всі добре знаємо, наскільки для нас, держав Центральної Європи та Балтії, геополітично була важлива наша власна інтеграція в ЄС", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".