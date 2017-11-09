Кабмін сподівається, що Рада підтримає ідею приватизації

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сподівається, що 9 листопада народні депутати підтримають урядовий законопроект щодо приватизації державного майна.

"Сьогодні парламент розглядатиме урядовий законопроект №7066 "Про приватизацію державного майна", – зазначив він у Twitter.

"Консолідація навколо важливих для країни реформ стала доброю традицією цієї парламентської осені. Сподіваюсь на конструктивну позицію парламентарів і цього разу!", – додав Гройсман.

Сьогодні парламент розглядатиме урядовий законопроект

#7066 "Про приватизацію державного майна". Консолідація навколо

важливих для країни реформ стала доброю традицією цієї парламентської осені. Сподіваюсь на конструктивну позицію парламентарів і цього разу! — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 9, 2017

"Зараз в Україні нараховується близько 3500 державних підприємств. Більшість з них неприбуткові. Який вихід? Чесна і прозора приватизація", – наголосив він.

Міністерство економічного розвитку також висловилося за підтримку законопроекту №7066 у першому читанні.