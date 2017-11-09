Кабмін сподівається, що Рада підтримає ідею приватизації

449 переглядів
Четвер, 9 листопада 2017, 10:05

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сподівається, що 9 листопада народні депутати підтримають урядовий законопроект щодо приватизації державного майна.

"Сьогодні парламент розглядатиме урядовий законопроект №7066 "Про приватизацію державного майна", – зазначив він у Twitter.

"Консолідація навколо важливих для країни реформ стала доброю традицією цієї парламентської осені. Сподіваюсь на конструктивну позицію парламентарів і цього разу!", – додав Гройсман.

"Зараз в Україні нараховується близько 3500 державних підприємств. Більшість з них неприбуткові. Який вихід? Чесна і прозора приватизація", – наголосив він.

 
Twitter Гройсмана

Міністерство економічного розвитку також висловилося за підтримку законопроекту №7066 у першому читанні.

Олена Рощенко, УП
Теми: приватизація Кабінет міністрів Верховна Рада Гройсман
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Приватизація: як дістати мільярди з корупційної годівниці 6 листопада 2017, 16:44
Гройсман пропонує не "тягнути під ялинку" з бюджетом 20 жовтня 2017, 12:43
ЄБРР розчарований ходом приватизації в Україні 5 жовтня 2017, 19:37
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
НАЗК знайшло у посадовця АП незадекларовані автомобілі та доходи
Білий дім: Росія захищає терористів, які використовують хімічну зброю у Сирії
Хроніка 9 листопада. Перемога Трампа шокує, а анекдоти про Януковича стають мейнстрімом
Конгрес США узгодив оборонний бюджет із $350 млн для України
Усі новини
відео УП

Як живуть люди в селі Москалі

відео

Старовинні картини теж треба "умивати"

відео УП

Що думають про Жовтневу революцію в різних країнах