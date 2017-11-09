Призначено нового командувача сил АТО

Новим командувачем сил АТО, в рамках планової ротації, призначений командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Михайло Забродський.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Днями новим командувачем сил АТО був призначений генерал-лейтенант Забродський. Керівництво Генштабу ЗСУ саме на ньому зупинило свій вибір, у нього величезний досвід участі в АТО і планування різного роду операцій", - сказав Лисенко.

При цьому він уточнив, що термін ротацій є закритою інформацією і не підлягає розголошенню.

Михайло Забродський був командиром 95-ї аеромобільної бригади, планував завдання для сил АТО в Слов'янську та Краматорську в 2014 році. Герой України.

Раніше командувачем сил АТО був генерал-лейтенант, перший заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Локота.

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