У Київраді люди з пляшками напали на охорону
Люди з пластиковими пляшками в руках влаштували бійку в будівлі Київської міської ради.
Про це повідомляють "Українські новини".
За даними агентства, близько 11:20 в будівлі Київради на першому поверсі невідомі розбили скло в колонній залі і кинулися на охорону з пластиковими пляшками.
На даний момент в акції беруть участь близько 400 осіб.
Активісти вимагають виділення земельної ділянки під кооператив на Троєщині.
Зараз Київська міська рада проводить засідання.
За інформацією "Інтерфакс-Україна", депутати під час консультацій з учасниками протесту запропонували поставити їх питання на розгляд Київської міської ради як позачерговий. Активісти пройдуть в зал сесійних засідань.
Також відомо як мінімум про одного постраждалого в результаті штовханини, що супроводжувала прорив протестувальників до Київради. Потерпілому вже надають медичну допомогу.
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