У Київраді люди з пляшками напали на охорону

Люди з пластиковими пляшками в руках влаштували бійку в будівлі Київської міської ради.

Про це повідомляють "Українські новини".

За даними агентства, близько 11:20 в будівлі Київради на першому поверсі невідомі розбили скло в колонній залі і кинулися на охорону з пластиковими пляшками.

На даний момент в акції беруть участь близько 400 осіб.

Активісти вимагають виділення земельної ділянки під кооператив на Троєщині.

Зараз Київська міська рада проводить засідання.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", депутати під час консультацій з учасниками протесту запропонували поставити їх питання на розгляд Київської міської ради як позачерговий. Активісти пройдуть в зал сесійних засідань.

Також відомо як мінімум про одного постраждалого в результаті штовханини, що супроводжувала прорив протестувальників до Київради. Потерпілому вже надають медичну допомогу.