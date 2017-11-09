У Київраді люди з пляшками напали на охорону

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Четвер, 9 листопада 2017, 11:53

Люди з пластиковими пляшками в руках влаштували бійку в будівлі Київської міської ради.

Про це повідомляють "Українські новини".

За даними агентства, близько 11:20 в будівлі Київради на першому поверсі невідомі розбили скло в колонній залі і кинулися на охорону з пластиковими пляшками.

На даний момент в акції беруть участь близько 400 осіб.

Активісти вимагають виділення земельної ділянки під кооператив на Троєщині.

Зараз Київська міська рада проводить засідання.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", депутати під час консультацій з учасниками протесту запропонували поставити їх питання на розгляд Київської міської ради як позачерговий. Активісти пройдуть в зал сесійних засідань.

Також відомо як мінімум про одного постраждалого в результаті штовханини, що супроводжувала прорив протестувальників до Київради. Потерпілому вже надають медичну допомогу.

Теми: Київ надзвичайна подія
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