Порошенко чекає від Ради закону про обслуговування українською

Президент Петро Порошенко закликає Верховну Раду ухвалити закон про обов'язкову присутність української мови у сфері послуг.

Про це він написав у Facebook у День української писемності та мови.

"Українська пісня багатоголосо залунала в радіоефірі. Незабаром українська мова посяде повноправне місце в телеефірі. Понад 90% дітей вже навчаються українською", – зазначив глава держави.



"Очікую від Верховної Ради закону, який гарантує обов'язкову присутність української у сфері послуг", – заявив він.

"При цьому ми поважаємо права громадян, які іншими мовами говорять і ними ж люблять Україну. Бо вона у нас – одна-єдина", – додав Порошенко.

Як відомо, 23 травня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект, який встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі 75% від загального обсягу. 13 жовтня він набув чинності.

16 червня 2016 року Верховна Рада прийняла закон про квотування української мови на радіо. 8 листопада 2017 року набула чинності норма закону, що зобов'язує радіостанції транслювати в ефірі не менше 30% україномовних творів.

У вересні повідомлялося, що загальнонаціональні радіостанції перевищують квоту на трансляцію україномовних пісень на 7%, а на ведення передач державною мовою – на 30%.

Крім того, освітня реформа передбачає, зокрема, обов’язкове викладання українською мовою. Це обурило низку країн-сусідів, мовами яких говорять нацменшини в Україні.

7 вересня Порошенко заявляв, що "на черзі проект, який пропонує українській мові повноправну присутність у сфері послуг".