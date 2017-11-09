РФ відреагувала на український закон, що обмежує російських артистів

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Четвер, 9 листопада 2017, 13:27

У МЗС РФ прокоментували ухвалений в Україні закон, що забороняє російським артистам-гастролерам в'їжджати до країни без дозволу СБУ.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на заяву представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

"Тим самим на Україні вводиться режим тотальної цензури з боку нинішніх українських силовиків, тих самих "блакитних мундирів", з якими так пафосно попрощався пан Порошенко, прямуючи до безвізової Європи. Я б на його місці ще раз перечитала вірш - корисно", - зазначила Захарова.

Вона мала на увазі виступ Порошенка влітку цього року, під час якого він процитував вірш Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Як відомо, 7 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про особливості проведення гастрольних заходів за участю громадян Росії.

Серед іншого новий закон зобов'язує організаторів заходів в Україні перед тим, як запросити російського артиста, подати до СБУ запит, щоб дізнатися, чи не заборонений цьому артистові в'їзд до України.

Теми: Росія Порошенко СБУ законодавство культура
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