Шуфрич вступив до партії Рабіновича
Народний депутат з "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич вступив до лав партії "За життя", заснованої його колегою по фракції Вадимом Рабіновичем.
Про це пише у Facebook прес-служба Шуфрича.
"Я прийняв запрошення Вадима Рабіновича вступити в партію "За життя", яке було озвучене ним вже давно і реалізоване сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Шуфрич висловив упевненість, що разом з Рабіновичем зробить "краще і більше для єдності України та миру в нашій державі".
"Дякую всім за пройдений разом шлях!" - резюмував він.
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