Шуфрич вступив до партії Рабіновича

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Четвер, 9 листопада 2017, 13:47

Народний депутат з "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич вступив до лав партії "За життя", заснованої його колегою по фракції Вадимом Рабіновичем.

Про це пише у Facebook прес-служба Шуфрича.

"Я прийняв запрошення Вадима Рабіновича вступити в партію "За життя", яке було озвучене ним вже давно і реалізоване сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Шуфрич висловив упевненість, що разом з Рабіновичем зробить "краще і більше для єдності України та миру в нашій державі".

"Дякую всім за пройдений разом шлях!" - резюмував він.

Українська правда
Теми: Шуфрич Рабінович партії Верховна Рада
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