Група нардепів кнопкодавила, коли приймали "ручних" губернаторів

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Четвер, 9 листопада 2017, 15:01

Щонайменше п'ятеро депутатів від коаліційних фракцій кнопкодавили під час голосування за законопроект №7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби.

Про це у четвер повідомляє громадський рух "Чесно".

"Від "Народного фронту" на порушенні процедури особистого голосування впіймали нардепів - Тараса Кременя, Ірину Єфремову і Ігоря Бриченка. Від Блоку Петра Порошенка депутатів з "гальорки" - Олександра Урбанського та Бориса Козиря", - повідомляє організація.

 
 
 

На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосували всі порожні місця біля перерахованих нардепів.

 

Як відомо, у четвер Верховна Рада голосами БПП, НФ, "Волі народу", "Відродження" і позафракційних підтримала в цілому зміни до закону про Держслужбу.

Зокрема зміни передбачають виведення з закону про держслужбу керівників місцевих держадміністраці, їх перших заступників та заступників. Також головам місцевих держадміністрацій дозволяється займатися політичною діяльністю.

Зміни також передбачають, що призначатися вони будуть напряму президентом, а не на конкурсній основі, як це передбачає закон про держслужбу.

Українська правда
Теми: Верховна Рада законодавство Порошенко
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