У Росії хочуть ввести обмеження для українських журналістів

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Четвер, 9 листопада 2017, 15:24

У Раді федерації РФ пропонують обговорити можливе обмеження акредитації для українських ЗМІ в Росії.

Про це заявив голова комісії ради з інформаційної політики Олексій Пушков, передає УНІАН.

За його словами, це було б правильною відповіддю на нещодавній випадок з журналістом російського видання "РИА Новости" Захаром Виноградовим. Служба безпеки України не пустила його до України й заборонила в'їзд на 5 років.

"Ми повинні на такі випадки реагувати. Від нас залежить, чи давати акредитацію українським журналістам, тим більше, що є ЗМІ, відомі своїм русофобським підходом. Чому б нам не ввести нові вимоги для акредитації ЗМІ, наприклад, вимога неупередженої, об'єктивної інформації?"- сказав Пушков.

"Ми маємо право на захист себе і своїх громадян", - додав він.

При цьому чиновник підкреслив, що не говорить про введення цензури.

Як повідомлялося 7 листопада, СБУ не пустила і заборонила в'їзд до України на 5 років російському журналісту Виноградову.

У спецслужбі пояснили, що він вчинив "суспільно небезпечне діяння, яке суперечить інтересам безпеки України".

"РИА Новости" заявило, що видворили їхнього співробітника. О 6 ранку його висадили з поїзда Москва - Одеса в Конотопі під час перевірки документів.

Теми: Росія ЗМІ
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