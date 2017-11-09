Порошенку на підпис дали сфальсифікований текст КПК - активіст

У Верховній Раді підготували на підпис президенту сфальсифікований текст нової редакції КПК, в якій не врахована правка, за котру голосували парламентарі.

Про це повідомляє голова правління Центру протидії корупції, експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Віталій Шабунін, посилаючись на фінальний тест документу.

За його словами, у жовтні Рада ухвалила новий КПК, в якому була скандальна правка Лозового. Після "нищівної" критики, політики вийшли з заявами доопрацювати ці норми.

"Після всього секретар профільного комітету, де пропустили ці правки, нардеп від Народного Фронту Леонід Ємець публічно запевнив, що Рада за них не голосувала і в фінальному тексті Кодексу, який готують на підпис Президенту, їх не буде", - сказав Шабунін.

"Минув місяць, а фінального тексту так ніхто і не побачив. І от вчора, напередодні підпису президентом, нові редакції Кодексів нарешті розіслали по органах держвлади – надати зауваження, якщо є. Ми отримали цей текст і бачимо, що його сфальсифікували і викинули з нього правку, за яку точно голосували народні депутати", - заявив він

Голова ЦПК пояснив, що йдеться про норму, яка мала не дозволити генпрокурору передати НАБУ всі справи "по поплічниках Януковича".

"Це – правка N176 до розділу 4 президентського законопроекту N6232. Саме ця правка скасовувала в КПК часове обмеження у два роки на розслідування Генеральною прокуратурою корупційних справ колишніх посадовців, розпочатих до створення антикорупційного бюро", - додав Шабунін.

Він зауважив, що дана правка чітко визначала, що ГПУ має закінчити слідство проти Януковича та його команди самостійно, скільки б ще часу це не потребувало.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Юрій Луценко збирається після 20 листопада передати НАБУ 15 тисяч справ щодо Лазаренка, Януковича та його "родини" та інші корупційні справи високопосадовців.

Як повідомлялося, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

За їхніми словами, ця поправка зменшує строки розслідування з 2, 3, 5, 10 чи 15 років до 3 чи 6 місяців. Таким чином, пояснюють вони, кількість відмов у початку розслідування при неочевидних злочинах значно збільшиться, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати ці злочини так швидко.