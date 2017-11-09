Елітне житло і тендерні махінації: САП відкрила дві справи на нардепа Яценка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила два кримінальних провадження стосовно колишнього "регіонала", нардепа з групи "Відродження" Антона Яценка.

Про це повідомляється у відповіді САП на запит програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Як зазначається, обидві справи відкриті на підставі інформації з сюжету "ТестеСховище", знятого для програми.

У провадженнях розслідуються надані журналістами факти отримання Яценком рухомого та нерухомого майна у розмірах, що значно перевищують задекларовані ним доходи.

Також нардеп підозрюється у зловживанні службовим становищем у сфері державних закупівель через контроль спілки громадських організацій "Тендерна палата України".

Справи порушені за статтями 368-2 (незаконне збагачення) та 364 ККУ (зловживання службовим становищем).

Як нагадали "Наші гроші", влітку 2017 року їхнє розслідування "ТестеСховище" з’ясувало, що на тестя Яценка, причетного до низки корупційних схем національного масштабу, записаний палац на 1500 кв. м. Також тесть нардепа є власником низки елітних квартир та комерційної нерухомості.

Попри це родич депутата живе у селі під Києвом, а всю нерухомість отримав у подарунок від самого Яценка.

Діяльність спілки "Тендерна палата України" у журналісти-розслідувачі вважають однією з найбільших загальнонаціональних корупційних схем.

У 2006-2008 роках охочі взяти учать у тендері мали подати замовнику низку документів, однак зробити це напряму не могли: між учасником і замовником вклинювався приватний посередник, якому учасник змушений був платити за різні послуги – консультації, оформлення документації, витяги, оголошення т. д.

"Лише за перші півроку ця схема витягла з кишень учасників тендерів 930 млн грн (на той час - 200 млн доларів). Відтак за 2,5 роки існування могла спричинити збитків на 1 млрд доларів. При цьому і СГО "Тендерна палата України", і деякі посередники були напряму пов’язані з Антоном Яценком та його родиною", - йдеться у розслідуванні.