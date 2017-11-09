Суд залишив під арештом підозрюваного у викраденні Вербицького і Луценка

473 перегляди
Четвер, 9 листопада 2017, 18:59

Апеляційний суд Києва залишив під арештом Олександра Волкова, якого підозрюють в організації й координації викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка під час Майдану.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Таким чином, суд залишив чинним рішення про перебування Волкова під вартою до 19 листопада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захист просив змінити запобіжний захід Волкову на не пов’язаний із триманням під вартою, прокуратура була проти цього.

На засідання суду прийшли депутати Ігор Луценко, якого викрали разом з Вербицьким, Борислав Береза та Оксана Корчинська.

Як відомо, у січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

29 липня у Волкова провели обшук, за результатом якого прокуратурою було ухвалено рішення його затримати.

Його взяли під варту на 60 діб.

Раніше у МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму.

Теми: суд Майдан Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Заступника міністра оборони Павловського звільнили з-під варти 9 листопада 2017, 14:21
ДТП у Харкові: водія Touareg взяли під варту на 2 місяці 8 листопада 2017, 22:24
Двоє переможців конкурсу у Верховний суд відпустили Пукача 8 листопада 2017, 21:15
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
"Замінована" ще одна станція
Рибалку відправили у відставку з посади голови фінкомітету Ради
НАБУ назвало незаконною спецконфіскацію коштів Онищенка
В НАТО незадоволені тим, як Україна адаптує стандарти Альянсу
Усі новини
made in Ukraine

Одеські сумки-трансформери зібрали потрібну суму на Kickstarter

відео

"Ти – не така, як усі". Як талановито продати стару автівку

фестиваль

Соул, хаус, електроніка: що слухати на AMI Jazz’17