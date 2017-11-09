Суд залишив під арештом підозрюваного у викраденні Вербицького і Луценка

Апеляційний суд Києва залишив під арештом Олександра Волкова, якого підозрюють в організації й координації викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка під час Майдану.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Таким чином, суд залишив чинним рішення про перебування Волкова під вартою до 19 листопада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захист просив змінити запобіжний захід Волкову на не пов’язаний із триманням під вартою, прокуратура була проти цього.

На засідання суду прийшли депутати Ігор Луценко, якого викрали разом з Вербицьким, Борислав Береза та Оксана Корчинська.

Як відомо, у січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

29 липня у Волкова провели обшук, за результатом якого прокуратурою було ухвалено рішення його затримати.

Його взяли під варту на 60 діб.

Раніше у МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму.