Бойовики 6 разів порушили перемир’я, втрат немає

Від опівночі в районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання не припиняли обстріли позицій сил АТО, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 9 листопада 2017 року.

"Так, на Луганському напрямку бойовики двічі з великокаліберних кулеметів били по наших опорних пунктах біля Луганського", - йдеться у повідомленні.

Із цієї ж зброї бойовики вели вогонь у районі Авдіївки. Під гранатометними обстрілами ворога опинились оборонці Водяного на Маріупольському напрямку.

"Загалом, від початку доби незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я", - зазначають у штабі АТО.

Майже на кожен обстріл українські бійці жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння.