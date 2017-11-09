У Wikileaks заявляють, що ЦРУ маскувало віруси під коди "Лабораторії Касперського"

ЦРУ використовувало створений код для маскування шкідливих програм відомства у такий спосіб, щоб джерелами вірусів здавалися інші реальні організації і компанії, зокрема, "Лабораторія Касперського".

Про це повідомляє портал Wikileaks, передає "Новая газета".

За даними сайту, інструмент носить назву Hive. Він дозволяє відносити роботу декількох шкідливих програм до різних доменів, які орендуються ЦРУ на загальнодоступному сервері. У Wikileaks зазначають, що домени не виглядають підозріло.

Сайт розповідає, що інформація, яку отримали через шкідливі програми відомства, далі перенаправляється у базу даних ЦРУ. А трафік залишається на "маскувальному" сервері.

Крім того, портал Wikileaks запустив проект Vault 8, що містить вихідний код Hive і аналіз його роботи. Деякі з програм уже фігурували в пакеті документів ЦРУ Vault 7.

Як відомо, влада США підозрює "Лабораторію Касперського" в організації кібершпіонажу під час попередніх виборів президента.

Раніше видання Foreign policy повідомило про те, що влітку 2016 року, коли WikiLeaks публікував документи Демократичної партії США, імовірно зламані російськими хакерами, засновник сайту Джуліан Ассанж відмовився від великого обсягу даних, пов'язаних з російським урядом.

Директор ЦРУ Майк Помпео заявляв, що сайт Wikileaks - це ворожа США структура, яка має зв'язки з такими країнами, як Росія.