Поліцейські відмовилися перевірити документи нападників на журналістів "Схем"

Журналісти програми "Схеми", яких побили охоронці Віктора Медведчука, повідомили, що під час нападу поліцейські відмовилися перевіряти документи нападників і взагалі не відреагували на перешкоджання журналістській діяльності.

Про це йдеться у новому розслідуванні програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

7 листопада журналісти намагалися зафільмувати, як відлітає на приватному літаку Віктор Медведчук та інші пасажири на території аеропорту "Київ".

У "Схемах" підкреслюють, що летовище – це громадське місце, тому знімальна група має законне право на відеозйомку.

Однак, незважаючи на це, охоронці Медведчука вийшли з мікроавтобуса і почали перешкоджати зйомці.

Пізніше у той самий день, спостерігаючи за перельотами через FlightRadar, знімальна група "Схем" рушає до VIP-терміналу аеропорту "Київ", щоб зафільмувати пасажирів приватного літака.

"Але тут на журналістів уже чекають ті самі охоронці. Вони одразу під’їжджають до знімальної групи, яка вкотре демонструє журналістські посвідчення", - розповідають у розслідуванні.

З мікроавтобуса вийшли охоронці з парасольками і як тільки літак почав заходити на посадку, вони почали перешкоджати зйомці.

"Згодом серед них з’являються люди в масках. Аби уникнути фізичного протистояння, знімальна група починає рухатись у бік терміналу, але мікроавтобус блокує авто знімальної групи, а охоронці навіть не дають можливості підняти відеокамеру", - розповідають журналісти.

Водночас з іншого боку летовища другий оператор програми, про якого не знає охорона Медведчука, безперешкодно зняв посадку літака. До нього підійшли поліцейські для перевірки документів.

Оператор попросив їх підійти до VIP-терміналу на допомогу знімальній групі, якій перешкоджали охоронці Медведчука.

"Однак на звернення журналістів поліцейські реагують дивно: спершу пропонують звертатися до охорони VIP-терміналу і взагалі відмовляються перевіряти документи людей у масках. А на зухвале перешкоджання журналістській діяльності жодним чином не реагують", - зазначають журналісти.

Вони підкреслюють, що в присутності поліцейських охоронці не застосовували фізичну силу, але й далі перешкоджали зйомці.

Як тільки кортеж виїхав з аеропорту, охоронці швидко сіли в автівки. І лише після чергового прохання журналіста поліцейський погодився перевірити документи нападників.

Журналісти встановили, що автівки, якими користувалися охоронці Медведчука під час усіх цих інцидентів, зареєстровані на ТОВ "Детективне охоронне агентство "Шторм".

"Засновником і керівником цієї компанії, відповідно до офіційних даних, є Віктор Іванович Чорний. Із Віктором Медведчуком його пов’язує Федерація бойового самбо України", - розповідають у "Схемах".

Журналісти програми надіслали запит Віктору Медведчуку з проханням прокоментувати дії його охоронців біля VIP-терміналу аеропорту "Київ". Однак вони отримали відповідь а годину до ефіру, коли вже не було технічної можливості додати її до програми на каналі "UA:Перший".

У листі від імені адвоката Віктора Медведчука Ігоря Кириленка, який представляє його інтереси, виконання журналістської діяльності назвали "провокацією" і звинуватили у втручанні в приватне життя.

"Згідно з діючим законодавством України, збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про Медведчука В.В. можливе тільки за його особистої згоди на це. Отже, провокація журналістів Радіо Свобода підпадає під дію статті 182 Кримінального кодексу України ("порушення недоторканності приватного життя"). Наразі щодо зазначених подій подано заяви до Національної поліції України та Генеральної прокуратури про вчинення кримінального правопорушення", – йдеться в листі від адвоката.

Крім того, захист Медведчука листом застеріг від оприлюднення матеріалу в прямому ефірі.

Раніше журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".

Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.