Аргентина не сподівається врятувати екіпаж зниклої субмарини

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 02:28

Аргентина втратила надію врятувати 44 члена екіпажу підводного човна, який зник 15 днів тому, але продовжить пошук судна з міжнародною допомогою.

Про це заявив в представник військово-морського флоту країни, пише Reuters.

У підводного човна Сан-Хуан залишався запас повітря на сім днів на той момент, коли він передав останні дані про свою позицію 15 листопада. Екіпажу було наказано повернутися на військово-морську базу в Мар-дель-Плата після повідомлення про те, що вода потрапила в судно через шноркель.

"Минуло більше ніж в два рази днів, коли можна було б врятувати екіпаж", - заявив прес-секретар військово-морського флоту Енріке Балбі на прес-конференції. "Ми продовжимо пошук ... люди не будуть врятовані".

При цьому родичі членів екіпажу критикують уряд за це рішення.

За словами Балбі,  задіяно 28 кораблів, дев'ять літаків і 4000 осіб з 18 країн, які обшукують 557 000 морських миль, в тому числі із застосуванням радіолокаційного моніторингу.

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