Колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт домовився про звільнення під заставу в розмірі 11,65 мільйона доларів.

Про це заявив адвокат Манафорта Кевін Даунінг, пише Reuters.

Таким чином Манафорт буде звільнений з-під домашнього арешту і електронного стеження.

Манафорт, який знаходиться під арештом в своєму будинку у Вірджинії, погодився позбутися чотирьох об'єктів нерухомості на суму близько $ 11,65 млн., якщо порушить умови звільнення під заставу, йдеться документі суду.

За словами адвоката, угоду про заставу було досягнуто за участю спеціального радника ФБР Роберта Мюллера.

Манафорт погодився не виїжджати за кордон, здав свої паспорти і обмежив свої пересування лише Флоридою, Віргінією, Нью-Йорком і Вашингтоном.

Даунінг назвав $ 11,65 млн. "значною частиною" активів Манафорта.

"Простіше кажучи, сім'я Манафорта зіткнеться з серйозними економічними наслідками, якщо він не з'явиться, як обумовлено".

Нагадаємо, колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту і його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу пред'явлені звинувачення по 12 пунктам.

Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ у президентські вибори в США в минулому році.

У серпні 2016 Манафорт пішов з посту керівника передвиборної кампанії Трампа. Це сталося, зокрема, після того, як українські правоохоронці підтвердили наявність його прізвища у документах, які, як припускається, описують багатомільйонні нелегальні виплати, які у 2007-2012 роках здійснювала Партія регіонів.