В США заявили про ефективність санкцій проти РФ

В адміністрації США відзначають наявність конкретного впливу американських санкцій проти Російської Федерації, зокрема, у сфері нафтовидобування.

На цьому наголосив директор Офісу з питань контролю за іноземними активами (OFAC) мінфіну США Джон Смітт у доповіді на слуханнях в Конгресі, передає Укрінформ.

"Важливим пріоритетом діяльності OFAC є відповідь на зусилля Росії дестабілізувати ситуацію в Україні", - заявив керівник відомства під час слухань Комітету з питань фінансових послуг Палати представників американського Конгресу.

Він нагадав, що цього літа США додатково запровадили санкції проти 38 фізичних та юридичних осіб, причетних до триваючого конфлікту в Україні, включаючи представників російського уряду. Останні дії OFAC були пов'язані з посиленням обмежень для кредитування російських компаній та окремих персоналій.

За словами Смітта, санкції США проти Росії здійснюють свій вплив.

"У жовтні російська нафтова компанія "Роснефть" оголосила про припинення великого нафтового проекту на півдні Чорноморського басейну, посилаючись на санкції, які обмежують її здатність отримувати сучасні технології видобутку та обладнання", - навів приклад керівник американського відомства.

Він пояснив, що "Роснефть" підпадає під дію секторальних санкцій США, які обмежують можливості для отримання фінансування, товарів, технологій та послуг для ряду проектів з виробництва нафти.

"Це створює додатковий тиск на російський уряд, щоб він переосмислив свої дії та оцінив, чи варте втручання в Україну фінансових збитків, спричинених нашими санкціями", - наголосив Смітт.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати постійно узгоджують свої дії з Європейським Союзом. Водночас, за його словами, існує розуміння інших союзників та партнерів, які уникають мати справи з російським бізнесом, що лише більше посилює вплив заходів з боку США.

При цьому Смітт наголосив, що мінфін "налаштований повною мірою" виконати Акт щодо протидії противникам Америки шляхом запровадження санкцій та повністю підтримує визначені в документі цілі Конгресу США.