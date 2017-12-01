Трамп закликав республіканців припинити розслідування щодо РФ

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав республіканців Сенату, включаючи голову комітету, припинити розслідування втручання Росії у вибори в 2016 році.

Про це, посилаючись на New York Times, пише Reuters.

Сенатор Річард Барр, голова комітету, заявив, що Трамп дуже хоче, щоб розслідування підійшло до кінця.

"Це було щось на кшталт: "Сподіваюся, ви зможете зробити це якомога швидше", - сказав Барр

За його словами, він відповів Трампу, що "коли ми опитаємо всіх, з ким нам потрібно поговорити, ми закінчимо", повідомляє газета.

Запити Трампа були дуже незвичайним втручанням президента в законодавче розслідування, що стосується його сім'ї і близьких помічників, повідомляє Times.

Трамп також вимагав від сенатора Мітча Макконнела, лідера республіканців, і сенатора Роя Бланта, члена комітету розвідки, швидко припинити розслідування, пише Times, посилаючись на законодавців і помічників.

Газета також цитує сенатора-демократа Дайанн Фейнстейн, колишню голову комітету з розвідки, яка в інтерв'ю на цьому тижні заявила, що прохання Трампа були "недоречними" і являють собою порушення принципу поділу влади.

"Це тиск, який ніколи не має чинитися посадовою особою, коли законодавча гілка перебуває в процесі розслідування", - сказала Фейнштейн.

У той же час, прес-секретар Білого дому Радж Шах заявив, що президент не намагався вплинути на розслідування, але вважає, що доказів змови немає і ці розслідування мають прийти до справедливого і відповідного завершення", - цитує газета Шаха.

Білий дім неодноразово заперечував, що штаб Трампа вступав у змову з Росією під час передвиборної кампанії в США в 2016 році.

Згідно з доповіддю, складеною спецслужбами США, Росія втрутилася у вибори в 2016 році, щоб допомогти Трампу перемогти.