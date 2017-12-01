Доба в АТО: 25 обстрілів, один боєць ЗСУ дістав поранення

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 07:41

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-терористичні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушує тишу  за темної пори доби.

Епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок.

Тут ворог вів вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї неподалік Троїцького і Луганського.

Із настанням сутінок по декілька мін із озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення, було випущено російськими найманцями біля Новоолександрівки, Кримського та Новолуганського.

Зі стрілецької зброї противник провокував українських бійців у районі Зайцевого і Сизого, а з озброєння БМП обстрілював оборонні укріплення ЗСУ поблизу Лозового і Луганського.

На Донецькому напрямку ворог також активізувався у вечірній час.

Зокрема, на Приазов’ї, неподалік Павлополя, окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів та стрілецької зброї.

Починаючи з 18.00 загарбники інтенсивно обстрілювали з гранатометів і легкого піхотного озброєння опорні пункти сил АТО поблизу Авдіївки, Кам’янки, Пісків та Мар’їнки, а оборонців Богданівки турбували зі стрілецької зброї.

У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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