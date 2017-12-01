У Німеччини й США є згода щодо миротворців ООН на Донбасі

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 08:30

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель та держсекретар США Рекс Тіллерсон підтримують розміщення миротворчої місії ООН на сході України.

Про це Габріель заявив 30 листопада під час візиту до Вашингтона, повідомляє Zeit, передає "Європейська правда".

Повідомляється, що Габріель закликав до розгортання миротворців для врегулювання конфлікту на Сході України.

Після зустрічі з американським колегою Тіллерсоном, Габріель заявив, що миротворці ООН повинні забезпечити дотримання режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння.

За його словами, між ним та Тіллерсоном існує згода у питанні розгортання блакитних касок.

Як відомо, в Росії заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі є неприйнятною з погляду Мінських угод, і наполягають, що миротворці ООН повинні базуватися лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Росія мусить вивести свої сили з Донбасу, щоб миротворці ООН зайшли на цю територію.

Окрім того, спецпредставник США наголосив, що з бойовиками "Л/ДНР" не треба узгоджувати розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Теми: миротворці Донбас Німеччина США
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