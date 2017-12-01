25 грудня вже точно буде вихідним

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 09:30

Газета "Голос України" опублікувала закон, який скасовує вихідний день 2 травня і робить 25 грудня святковим неробочим днем.

Закон опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради у п'ятницю і він набуде чинності 2 грудня, передають "Українські новини".

У зв'язку з цим вже у поточному році Різдво Христове за григоріанським календарем –
25 грудня (понеділок) – буде вихідним.

А День солідарності трудящих замінюється на День праці та замість двох вихідних (1 і 2 травня) буде лише один (1 травня).

У січні 2016 року на питання про можливе встановлення 25 грудня святковим днем ​ президент Петро Порошенко сказав, що це не справа світської влади – нав'язувати дати святкування, та й це може спровокувати розкол у суспільстві.

Однак цього року Верховна Рада ухвалила таке рішення.

Теми: законодавство
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