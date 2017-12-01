Луценко похвалився завершенням слідства у справах Януковича

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство по ключових справах Майдану та злочинного угрупування екс-президента Віктора Януковича завершено.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Слідство по ключових справах Майдану і по озу Януковича завершено", - написав Луценко.

За його словами, до бюджету повернуто 53 мільярди гривень та 80 тисяч гектарів землі.

"Затримано 9100 корупціонерів, 2800 - в судах, 815 - отримали вирок", - додав генпрокурор.

Як відомо, 18 лютого 2014 року протести на Майдані Незалежності в Києві проти дій команди Януковича досягли апогею, тоді силовики придушили "мирний наступ" до Верховної Ради. У ніч на 19 лютого наметове містечко протестувальників вчергове штурмували, а вранці 20 лютого на Інститутській розстріляли десятки людей.

Раніше Генпрокуратура України перерахувала кримінальні провадження щодо колишнього президента України Віктора Януковича.

Так, екс-президенту повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо невиконання покупцем пакета акцій ВАТ "Укртелеком" умов приватизації, незаконного виділення з Держбюджету України 220 млн грн та приватизації 92,7906 % державного пакета акцій ВАТ "Укртелеком" за заниженою вартістю.

Також Віктору Януковичу, Олександру Януковичу, Євгену Ставицькому та Павлу Литовченку повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом заволодіння державним майном - урочищем "Межигір’я" вартістю 540 млн грн.

Крім того Януковичу та ще трьом особам повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою лісового фонду загальною площею 17,5 га на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області.

Разом з тим, Януковичу, Юрію Захарченку та іншим особам повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі О. Драбинка та зміщення з посади Митрополита Володимира.

В Генпрокуратурі у травні цього року повідомили, що одночасно Департаментом спеціальних розслідувань проводиться досудове розслідування стосовно Януковича у кримінальних провадженнях:

- за підозрою Януковича в організації фальсифікації результатів голосування у Верховній Раді України 16 січня 2014 року за прийняття "диктаторських" законів.

- за підозрою Януковича в одержанні у період листопада 2011 року - січня 2012 року під виглядом авторської винагороди, замаскованої у форму "видавничого договору", неправомірної вигоди у сумі 26,6 млн грн від ТОВ "Друкарня "Новий Світ".

Крім того, в Генпрокуратурі повідомили, що 14 березня 2017 року передали до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Януковича, який обвинувачується у державній зраді.