Порошенко за закон, який врятує від "вакууму" до запуску ДБР

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 12:22

Президент Петро Порошенко підтримує законопроект, який продовжить перехідний період до моменту остаточного формування Державного бюро розслідувань.

Про це він сказав на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури у п'ятницю в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я, безумовно, підтримую законопроект, мета якого – уникнути правового вакууму і продовження перехідного періоду до моменту остаточного формування Державного бюро розслідувань", – заявив Порошенко.

Він зазначив, що прокуратура допоможе запуску нового слідчого органу.

Порошенко сподівається, що з часом на роботу в бюро в межах встановленої законом квоти перейдуть найкращі слідчі прокуратури.

Президент також зазначив, що Державне бюро фінансової безпеки, яке існує лише на рівні законопроекту, має стати інтелектуальним центром, а його робота повинна базуватися на виконанні сучасних методів кримінального аналізу.

Порошенко пообіцяв, що концепцію законопроекту про Держбюро фінансової безпеки презентують на зустрічі з представниками бізнес-асоціації у п'ятницю.

Як відомо, оскільки ДБР не створили вчасно, з 20 листопада ГПУ втратила функції розслідування справ – і нові справи відкривати нікому.

До закінчення "перехідного періоду" прокуратура мала передати бюро справи, підслідні йому, однак ДБР ще не працює, а лише отримало керівництво.

Теми: ДБР Порошенко законодавство
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