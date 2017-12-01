Росія випробовує нове озброєння на Донбасі – Міноборони

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 12:25

Росія проводить випробування нового озброєння і техніки в окремих районах Донецької і Луганської областей на сході України.

Про це перший заступник міністра оборони Іван Руснак сказав послу Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні Салему Ахмеду Аль-Каабі, інформує сайт Міністерства оборони.

"Україна опинилася в складній ситуації у зв’язку з російською агресією. Зокрема, Росія випробовує на сході нашої країни новітні зразки озброєння та військової техніки. В таких умовах ми повинні досягти значних успіхів в оснащенні своєї армії", – зазначив Руснак.

Посол ОАЕ подякував за співпрацю та висловив зацікавлення у подальшому розвитку двосторонніх відносин.

Зазначається, що сторони обговорили пріоритетні питання та перспективи співробітництва між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами у сфері оборонної промисловості.

Теми: Росія Міноборони
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