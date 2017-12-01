У штабі АТО уточнили, де 30 листопада отримав поранення боєць

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 12:53

У зоні проведення антитерористичної операції 30 листопада отримав поранення один боєць Збройних сил України.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Вчора під час обстрілу нашого опорного пункту поблизу Пісків отримав поранення один боєць. Його було оперативно доставлено до медичного закладу", – сказав полковник.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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