У штабі АТО уточнили, де 30 листопада отримав поранення боєць

У зоні проведення антитерористичної операції 30 листопада отримав поранення один боєць Збройних сил України.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Вчора під час обстрілу нашого опорного пункту поблизу Пісків отримав поранення один боєць. Його було оперативно доставлено до медичного закладу", – сказав полковник.