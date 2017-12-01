Горбатюк про повернення "Межигір'я": Слово за Агентством з пошуку активів

Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляє, що крапку у поверненні "Межигір'я" державі має поставити Агентство з пошуку активів та управління арештованим майном.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна", відповідаючи на питання, чи все "Межигір'я" повернули державі.

"Поясню. Є рішення суду про повернення земель належних "Танталіту", які були продані колишньому президенту, в державу і є рішення цивільних судів про визнання незаконним продажу резиденції "Межигір'я" у 2007 році", - сказав Горбатюк.

Він додав, що формально це говорить про те, що резиденція "з чужої приватної власності повертається в державу".

"Але треба враховувати те, що тієї резиденції, яка продавалась, тих приміщень, які продалися, практично не залишилось, можливо, крім кількох там технічних. Те, що зараз там знаходиться, це вже збудоване під егідою ТОВ "Танталіт"", - сказав Горбатюк.

За його словами, слідство доводить і повідомило про підозру колишньому президенту, що саме він заволодів цим майном.

"Є матеріали провадження про будівництво цього "Межигір’я", перевіряється за версією, що це було збудоване за хабарі чи за розкрадене державне майно", - сказав Горбатюк.

Він додав, що у цьому провадженні будинки і рухоме майно арештовані, і конфіскувати їх можна лише за рішенням суду.

"На сьогоднішній день ним (майном "Межигір'я" – ред.) може управляти Агентство з пошуку активів та утримання арештованого майна, якому ми написали лист з цього приводу, щоби вони виконували свої функції, передбачені законом. Єдине, що на сьогоднішній день вони повідомляли нас, що вони ще формуються, і в них немає достатньо повноважень. Ну, але слово за ними", - підсумував Горбатюк.

Як відомо, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив, що резиденцію "Межигір'я" остаточно передали у державну власність.

У ГПУ це спростували.