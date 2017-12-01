Клімкін: Не чув, щоб Польща засуджувала своїх вандалів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував Польщу за відсутність засудження актів вандалізму, скоєних проти українських пам’ятників на польські території.

Про це він сказав у своєму першому відеоблозі в YouTube, присвяченому взаєминам України та Польщі щодо історичних питань.

Міністр згадав про найбільш резонансний акт вандалізму – руйнування пам’ятника в Грушовичах біля Перемишля у квітні цього року, відзначивши, що було знищено повагу не до УПА, а до українців.

"Я засудив всі акти вандалізму по відношенню до польських пам’ятників в Україні. Щось я не чув або може не дочув такого засудження з польської сторони", - наголосив Клімкін.

Проте він висловив сподівання, що цей пам’ятник буде відновлено, а Україна і Польща стануть на шлях примирення.

"Наша історія налічує більше ніж тисячу років, це спільна історія. Тому маємо дивитися на неї очима істориків, а політично маємо іти далі. Повинні мати канал державного спілкування. Маємо говорити", - додав міністр.

Він наголосив, що у переговорах з Польщею Україна захищатиме повагу до українців.

"Інакше бути не може. Ніхто і ніколи не виправдовував тих окремих осіб або окремі підрозділи чи їхні методи по відношенню до цивільного населення. Але ми не засуджували, не засуджуємо і не будемо засуджувати тих, хто боровся і вмирав з Україною в серці", - додав Клімкін.

"Не маємо боятися визнавати історичну правду, але маємо бути відповідальними щодо себе, наших відносин і людей", - резюмував він.

Європейська правда