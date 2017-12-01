У ГПУ про обшуки в агента Катерини: будинки в Козині, Мазератті

Працівники Генпрокуратури під час обшуків за місцем проживання агента НАБУ Катерини Сікорської вилучили документи із грифом "обмеження доступу", зошити про прослуховування об’єктів зацікавленості НАБУ та інше.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Під час обшуку за місцем проживання агента Катерини Сікорської в с. Козин у приватному будинку були вилучені документи із грифом "обмеження доступу", зошити із секретною інформацією про прослуховування об’єктів зацікавленості НАБУ, матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які оброблялися за відсутності у агента Катерини допуску до держтаємниці", - написала вона.

Крім того, за словами Сарган, окрему увагу ГПУ привернуло приватне життя агента Катерини.

"Їй та близьким членам її родини на правах власності належать три приватні будинки в елітному селищі Козин, престижні автомобілі "Мазератті", "Лексус" та два "Порше Кайєн", придбані останнім часом", - написала Сарган.

Будинок Сікорської Фото надане ГПУ

Обшук у Сікорської Фото надане ГПУ

Авто родини агента Катерини скриншот з відео ГПУ

Як відомо, раніше у ГПУ повідомили, що провели обшук у агента НАБУ Катерини Сікорської у справі щодо пропонування хабара іншим агентом чиновниці Державної міграційної служби.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, "агент Катерина" проходила у "бурштиновій справі" Розенблата-Полякова, а згодом консультувала іншого агента НАБУ – Сергія Титенкова або Боярського, – який пропонував хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

Водночас сам Луценко заявив, що ці дві справи про хабарі "абсолютно різні площини", оскільки у випадку з Розенблатом-Поляковим агент Катерина просила нардепів вчинити законні дії, а вони попросили за це хабар, тоді як агент Титенков просив Пімахову вчинити дії незаконні.

За словами генпрокурора, перший випадок – це "корупція", а другий – "провокація".

Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч даларів за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

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