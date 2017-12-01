Онищенко розповів про виграний суд у Deutsche Welle

Народний депутат України Олександр Онищенко заявив, що виграв суд у німецького видання Deutsche Welle щодо оформлення ним громадянства у Німеччині, видання зобов'язана зняти всі публікації на цю тему.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Онищенка, журналіст Deutsche Welle написав статтю, вказавши завідомо неправдиву інформацію про те, що він подав документи на отримання громадянства, а це було не так.

"Результат - виграний суд. Deutsche Welle зобов'язується зняти статті, а якщо опублікує їх повторно - штраф у 250 тис євро", - написав нардеп.

В опублікованих ним документах, рішення суду датоване 28 листопада.

Як відомо, в листопаді цього року видання опублікувало інформацію про те, що український депутат подав документи на отримання громадянства Німеччини.

Повідомлялося, що бургомістр селища Герцлаке Ганс Бєсков (Hans Bösken) сприяє Онищенку в отриманні німецького громадянства, зокрема, звернувся до вищих інстанцій з рекомендаційним листом, в якому наголосив на визначній ролі, яку український мультимільйонер грає для його громади.

За його словами, Онищенко, який володіє на території громади великим маєтком і стайнею для тренування спортивних коней, влітку зареєстрував в Герцлаке місце проживання.

У той же день нардеп спростував цю інформацію. Онищенко заявив, що журналіст плутає робочу візу з громадянством.

Він заявив, що ніяких документів, окрім реєстрації проживання на території Німеччини, він в управу селища Герцлаке не подавав.

Онищенко пояснив, що хоче отримати візу, щоб було право на ведення бізнесу.

Раніше Онищенко заявляв, що 4 квітня отримав політичний притулок в одній із країн, але не у Великобританії.

Як відомо, Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

За даними НАБУ, з січня 2013-го до червня 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн. Слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб.

5 липня 2016 гоку Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Нардеп-утікач перебуває у національному розшуку, а Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко казав, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.