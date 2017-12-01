НАБУ наполягає: Пімахова першою заговорила про $30 тисяч

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наполягає, що заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова першою озвучила питання отримання неправомірної вигоди за надання корупційної послуги.

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю, відповідаючи на запитання журналістів.

"В серпні чітко зафіксовано, що вона (Пімахова -ред.), відповідаючи на звернення щодо консультації заявила, що можна зробити цю схему і потрібно 30 тисяч доларів, щоб її реалізувати. Саме для того, щоб цю схему зруйнувати, ми проводили цю спецоперацію", – сказав він.

За словами Ситника, йому дивно чути порівняння нинішньої спецоперації з аналогічною схемою в "бурштиновій справі" – "її названо блискучою, а така сама операція названа провокацією".

"Такі операції не плануються щодо конкретних чиновників – це було б дійсно провокацією… Мета таких операцій – розкриття корупційних схем", – наголосив директор НАБУ.

Як відомо, Генеральна прокуратура стверджує, що заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова відмовляла детективу НАБУ під прикриттям у прийнятті незаконних рішень, на які він її провокував.

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Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМСУ Діні Пімаховій.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ завербувала підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

В НАБУ зазначають, що їхня спецоперація розпочалася в квітні 2017 року з метою викриття "організованого злочинного угруповання у складі чинних та колишніх посадовців Державної міграційної служби України".

"Згідно з оперативними даними, ці особи діючи у змові вимагали та отримували грошові кошти за надання іноземцям громадянства України, посвідок на тимчасове проживання на території України, а також за винагороду пришвидшували виготовлення біометричних паспортів", – наголошують у НАБУ.