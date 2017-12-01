Прокуратура: На Запоріжжі АТОвцям видавали землі на цвинтарі

Прокуратура Запорізької області розслідує виділення учасникам АТО земельних ділянок в межах цвинтаря та санітарно-захисної зони.

Про це інформує прес-служба прокуратури.

"Токмацькою місцевою прокуратурою встановлено факт виділення Головним управлінням Держгеокадастру в Запорізькій області учасникам АТО земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виділені земельні ділянки розташовані на території Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за ст. 367 КК України ("службова недбалість"), триває досудове розслідування.