Саакашвілі: Мого дядька вже 3 години тримають в аеропорту "Бориспіль"

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі каже, що його дядька по лінії матері не впускають до України.

Про це він повідомив у Facebook.

"Мого дядька, брата мами, вже 3 години тримають в аеропорту Бориспіль і не пускають", - написав політик.

За його словами, дядько живе в США, є колишнім дипломатом високого рангу, багато років очолював підрозділ ООН в Нью-Йорку, зараз у відставці і прилетів провідати онука.

У Державній прикордонній службі "Українській правді" сказали, що вперше про таке чують, і пообіцяли прокоментувати ситуацію згодом.

Як відомо, в США мешкає дядько Саакашвілі, в минулому радянський дипломат Темур Аласанія.