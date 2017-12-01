Саакашвілі: Мого дядька вже 3 години тримають в аеропорту "Бориспіль"
Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі каже, що його дядька по лінії матері не впускають до України.
Про це він повідомив у Facebook.
"Мого дядька, брата мами, вже 3 години тримають в аеропорту Бориспіль і не пускають", - написав політик.
За його словами, дядько живе в США, є колишнім дипломатом високого рангу, багато років очолював підрозділ ООН в Нью-Йорку, зараз у відставці і прилетів провідати онука.
У Державній прикордонній службі "Українській правді" сказали, що вперше про таке чують, і пообіцяли прокоментувати ситуацію згодом.
Як відомо, в США мешкає дядько Саакашвілі, в минулому радянський дипломат Темур Аласанія.
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