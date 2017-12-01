Кличко відповів на звинувачення архітекторів
Мер Києва Віталій Кличко називає звинувачення архітекторів столиці, які розкритикували градоначальника за меморандум із забудовником Сінного ринку, безпідставними.
Про це йдеться у відповіді Кличка на лист Київської міської організації Національної спілки архітекторів України, оприлюдненій 1 грудня.
"Перш за все, зазначу, що як київський міський голова я не приймав жодного одноосібного рішення стосовно забудови території колишнього Сінного ринку", – наголошує мер.
За словами Кличка, у відкритих джерелах доступна інформація про те, що земельні ділянки по вулиці Олеся Гончара, 38б, Олеся Гончара, 48/2 та вулиці Бульварно-Кудрявській, 15а перебувають на праві приватної власності іноземної компанії за договорами купівлі-продажу ще з 2014 року.
Дозвіл на будівництво об’єкту надано Державною архітектурно-будівельною інспекцією України за п’ятою категорією складності, а висотність окремих секцій у 22 поверхи погоджена історико-містобудівним обгрунтуванням Міністерства культури.
"Не маючи правових механізмів впливу на зазначену ситуацію, київська міська влада, разом з тим, не може залишатися осторонь, і намагається зробити все, щоб зняти соціальну напругу навколо цього будівництва та уникнути протистояння в центрі столиці", – зазначає Кличко.
Мер зазначає, що довкола цього питання тривалий час ішли переговори з усіма сторонами – і з представниками забудовника, і з представниками громади – аби вийти на певний компроміс у позиціях сторін.
"І перший компроміс, у межах повноважень столиці, досягнуто підписанням згаданого меморандуму – замовник добровільно погодився зменшити поверховість найвищих секцій із 22 до 19 поверхів. Хоча й апелював спочатку, що поруч розташовані будівлі із вищою поверховістю, а він має погоджену документацію на 22 поверхи", – наголошує Кличко.
Також мер відзначає, що існування такої ситуації із зовнішнім виглядом та поверховістю об’єктів, зокрема, стало можливим завдяки тому, що у 2011 році архітектурно-містобудівні ради в містах перетворилися на виключно дорадчі органи. А власне муніципалітети перестали реально впливати на погодження проектів окремих об’єктів містобудування.
На думку Кличка, необхідно повернути на законодавчому рівні повноваження архітектурно-містобудівним радам у містах.
"Що свідчитиме про проведення реальної децентралізації повноважень як у сфері містобудування і архітектури, так і у сфері державного архітектурно-будівельного контролю. З цією метою я готовий, і вважаю за необхідне, об’єднати зусилля із усіма реальними суб’єктами впливу", – наголосив мер.
Що ж до вказаного проекту забудови на Сінному Кличко зазначив, що вважає за доцільне, щоб скориговану проектну документацію щодо пониження висотності забудови розглянула Архітектурно-містобудівна рада при Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради КМДА з метою надання їй експертної оцінки.
Як відомо, раніше архітектори столиці у відкритому листі заявили, що мер Києва Віталій Кличко порушив норми низки законів, коли підписував меморандум із забудовником території колишнього Сінного ринку.
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