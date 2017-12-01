Головні новини дня - за 60 секунд

Продовження історії з затриманням детектива НАБУ на хабарі, екстрадиція Онищенка, скасування траншу від ЄС - новини, які обговорювали 1 грудня.

Про скандал з НАБУ. Генеральна прокуратура стверджує, що заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова неодноразово відмовляла детективу НАБУ під прикриттям у прийнятті незаконних рішень. НАБУ наполягає: Пімахова першою заговорила про $30 тисяч.

Голова НАБУ Артем Ситник каже, що Служба безпеки України та Генпрокуратура мали на меті зірвати усі операції НАБУ, які проводились під прикриттям, і їм це вдалося. Тепер НАБУ збирає докази проти ГПУ та СБУ.

Про агента "Катерину". Співробітники Генпрокуратури провели обшук у агента НАБУ Катерини Сікорської у справі щодо пропонування хабара іншим агентом чиновниці Державної міграційної служби. ГПУ заявляє, що Сікорській та близьким членам її родини належать три приватні будинки в елітному селищі Козин, престижні автомобілі "Мазератті", "Лексус" та два "Порше Кайєн.

Голова НАБУ Артем Ситник каже, що майно, яке знайшли при обшуку будинку агента Сікорської, не належить їй.

Про Онищенка. Іспанія розпочала розгляд екстрадиції народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Сам Онищенко заявляє про намір довести свою невинуватість в іспанському суді, оскільки отримав політичний притулок у цій країні.

Про транш від ЄС. Європейська комісія не виплатить третій транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 600 млн євро в рамках програми, затвердженої в 2015 році.

Про Саакашвілі. Екс-президент Грузії написав в Facebook, що його дядька, брата матері, уже 3 години тримають в аеропорту "Бориспіль" і не пускають в Україну.

В ДПСУ відзначили, що спочатку він летів транзитом, а потім передумав і "як слід пояснити мету свого перебування в Україні і зміну рішення громадянин так і не зміг".

Про референдуми по ЄС та НАТО. Президент України Петро Порошенко заявив про намір в найближчий час провести в Україні референдум щодо вступу до НАТО та членства в Євросоюзі.

Про Польщу. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував Польщу за відсутність засудження актів вандалізму, скоєних проти українських пам’ятників на польській території.