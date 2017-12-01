Трамп прокоментував чутки про звільнення Тіллерсона

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 23:10

Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про звільнення державного секретаря США Рекса Тіллерсона є неправдивою.

Про це президент США написав у Twitter.

"Засоби масової інформації спекулювали, що я звільнив Рекса Тіллерсона або що він скоро піде – фейкові новини! Він не звільняється, і поки ми не погоджуємося щодо деяких тем, ми добре працюємо разом, і Америку знову поважають!", - зазначив очільник Білого дому.

Як відомо, державний секретар США Рекс Тіллерсон назвав сміховинними чутки про те, що Білий дім готує план щодо його відставки.

Теми: США Трамп
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