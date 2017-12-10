Шлях боротьби з корупцією Україна ще не пройшла - посол США

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що в української влади є досягнення у боротьбі з корупцією, але цей шлях ще не пройдений.

Про це повідомляє Посольство США в Україні у Twitter.

Посол США: і хоча українська влада стала більш відкритою для громадян і здійснила багато досягень у боротьбі з корупцією починаючи з 2014 року, все ж ми всі визнаємо, цей шлях ще не пройдений і багато ще треба зробити.

Фото: Антикорупційна квест-гра для молоді🕵🏼‍♂️👮🏻‍♀️ pic.twitter.com/5WzyvOj4th — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 9, 2017

"І хоча українська влада стала більш відкритою для громадян і здійснила багато досягнень у боротьбі з корупцією починаючи з 2014 року, все ж ми всі визнаємо, що цей шлях ще не пройдений і багато ще треба зробити", - наголосила Йованович.

Як відомо, раніше у Держдепу США виникли сумніви у прихильності України боротьбі з корупцією.