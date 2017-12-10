Шлях боротьби з корупцією Україна ще не пройшла - посол США

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Неділя, 10 грудня 2017, 00:58

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що в української влади є досягнення у боротьбі з корупцією, але цей шлях ще не пройдений.

Про це повідомляє Посольство США в Україні у Twitter

"І хоча українська влада стала більш відкритою для громадян і здійснила багато досягнень у боротьбі з корупцією починаючи з 2014 року, все ж ми всі визнаємо, що цей шлях ще не пройдений і багато ще треба зробити", - наголосила Йованович.

Як відомо, раніше у Держдепу США виникли сумніви у прихильності України боротьбі з корупцією.

Теми: США Україна корупція
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