У РФ заявили, що можуть вивести війська з Сирії "найближчим часом"

265 переглядів
Неділя, 10 грудня 2017, 01:29

Заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін не виключив, що найближчим часом почнеться основна фаза виведення російських військ з Сирії.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Я не виключаю, що найближчим часом почнеться основна фаза виведення підрозділів", - наголосив Швиткін, відповідаючи на питання про те, коли розпочнеться виведення військ з Сирії.

Як відомо, раніше Росія в Раді Безпеки ООН заблокувала японський проект щодо продовження розслідування випадків застосування хімзброї в Сирії.

Перед цим РФ заблокувала резолюцію США.

З початку війни в Сирії в 2011 році Росія вже 11 разів ветувала резолюцію щодо цієї країни в Радбезі ООН.

Теми: Сирія Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Авіаудар армії Асада в Сирії: 25 загиблих 4 грудня 2017, 04:23
Макмастер закликає до жорсткої розмови з РФ 4 грудня 2017, 01:40
Уряд Асада не підтвердив участі у переговорах з сирійською опозицією 28 листопада 2017, 04:16
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Мінську пройшли переговори "Нормандської четвірки"
Сарган: Підпис Саакашвілі під заявою - фейк. Адвокат спростував
АТО: Бойовики вели вогонь із 120-мм мінометів
Участь у затриманні Саакашвілі брали Аброськін та Кулик - джерела
Усі новини
мімімі

"Тато завжди поруч". Про татусів і їх обожнюваних маленьких принцес

Проект

Альтернатива цукеркам: подаруй дитбудинку освітні курси

Made in Ukraine

Арт-магазин українських художників і дизайнерів