Пентагон заявив про вбивство ватажка "Аль-Каїди" в Ємені

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Неділя, 10 грудня 2017, 02:33

Міністерство оборони США заявило про вбивство у Ємені 5 членів ісламістського терористичного угруповання "Аль-Каїда", включно з її лідером у країні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Центральне командування Збройних сил США підкреслило, що авіаудари по Ємену були завдані ще 20 листопада.

Їх метою була ліквідація Муджахіда аль-Адані, також відомого як Мухаммад Шукрі - лідера бойовиків "Аль-Каїди" у Ємені.

Пентагон зазначає, що аль-Адані планував та здійснював теракти проти сил Ємену та міжнародної коаліції.

Як відомо, у жовтні військово-повітряні сили США нанесли авіаудар по тренувальних таборах бойовиків "Ісламської держави" в Ємені. Тоді Пентагон заявив про ліквідацію десятків бойовиків.

Теми: США
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