Мати Саакашвілі: затримання сина абсолютно незаконне

Мати екс-президента Грузії та лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія вважає, що її сина затримали незаконно.

Про це повідомляє грузинське видання InterPressNews, передає УНІАН.

"Його утримання під вартою абсолютно незаконне", – заявила Аласанія.

За її словами, після першої спроби затримання Саакашвілі сильно застудився, у нього може бути запалення легенів.

Також мати політика підкреслила, що готова приїхати в Україну тільки тоді, коли це буде необхідно.

"За своєю ініціативою я не поїду, щоб не перешкодити. Як потрібно, так і буду діяти", – зазначила вона.



Як відомо, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди.

Участь у затриманні Міхеіла Саакашвілі брали перший заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін та заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик.

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакашвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала президента Петра Порошенка негайно звільнити Міхеіла Саакашвілі.