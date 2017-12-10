Не менше 70 людей у Криму незаконно позбавлені волі - правозахисники

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Неділя, 10 грудня 2017, 04:27

З 2014 року, після анексії Криму Росією, не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ.

Про це йдеться в дослідженні експертів Кримської правозахисної групи (КПГ), передають "Крим.Реалії".

"На сьогоднішній день 52 людини продовжують утримувати в тюрмах і СІЗО Криму або Росії, троє під домашнім арештом, і ця цифра неостаточна, бо є інші кримінальні справи в Криму, в яких можуть підтвердитися політичні мотиви переслідування", - підкреслюють правозахисники.

"Уряд і парламент України повинні докласти максимум зусиль для якнайшвидшого ухвалення закону про допомогу жертвам політичних переслідувань та їхнім родинам. Законопроект, що зможе вирішити частину проблем цих людей, вже розроблений і зареєстрований. На даному етапі він вимагає доопрацювання в Комітеті ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин", - заявила експерт КПГ Ольга Скрипник.

Теми: Крим політв'язні
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