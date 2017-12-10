У Саакашвілі хочуть міжнародної експертизи "плівок Курченка"

Соратник екс-президента Грузії Давід Сакварелідзе заявив, що запис начебто розмови Міхаіла Саакашвілі і Сергія Курченка потрібно віддати на експертизу у Велику Британію чи США.

Про це він сказав у ефірі телеканалу ZIK.

"Уявіть собі масштаб Саакашвілі, а хто такий Курченко. Олігарх-втікач - це та людина, яка була символом влади Януковича. До чого влада намагається прив’язати Саакашвілі. Є велика справа щодо злочинної групи Януковича, але вона так погано зроблена, що через певний час розвалиться в судах. Виявляється, що по цій справі Саакашвілі вступив в злочинну змову з організацією для того, аби скинути владу в Україні. Ось логіка цієї справи", - зазначив Сакварелідзе.

"Давайте призначимо експертизу, але не в нас в МВС чи інших продажних агентствах, а міжнародну в Британії і Америці. Давайте почекаємо і побачимо. Вона скаже про оприлюднені плівки, що це монтаж", - запропонував він.

Як відомо, 5 грудня генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі і Сергія Курченка, де Саакашвілі начебто домовляється з ним про співпрацю.

Лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди.

Участь у затриманні Міхеіла Саакашвілі брали перший заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін та заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик.

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакашвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.