Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO
Український боксер Василь Ломаченко учетверте захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.
NoMasChenko pic.twitter.com/OD8C7LRsXt— Top Rank Boxing (@trboxing) 10 грудня 2017 р.
У Нью-Йорку в Madison Square Garden він упевнено переміг чемпіона WBA і IBO у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.
Українець володів перевагою протягом всього поєдинку, який тривав лише 6 раундів з дванадцяти. Після 6 раунду суперник відмовився продовжувати поєдинок.
Як повідомлялося, для бою з українцем Рігондо додав у вазі одразу на дві вагові категорії.
Бій між Ломаченко і Рігондо став першим в історії поєдинком дворазових чемпіонів Олімпійських ігор на профі-рингу.
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