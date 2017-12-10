Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO

Український боксер Василь Ломаченко учетверте захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

У Нью-Йорку в Madison Square Garden він упевнено переміг чемпіона WBA і IBO у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.

Українець володів перевагою протягом всього поєдинку, який тривав лише 6 раундів з дванадцяти. Після 6 раунду суперник відмовився продовжувати поєдинок.

Як повідомлялося, для бою з українцем Рігондо додав у вазі одразу на дві вагові категорії.

Бій між Ломаченко і Рігондо став першим в історії поєдинком дворазових чемпіонів Олімпійських ігор на профі-рингу.