Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO

2880 переглядів
Неділя, 10 грудня 2017, 06:47

Український боксер Василь Ломаченко учетверте захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

У Нью-Йорку в Madison Square Garden він упевнено переміг чемпіона WBA і IBO у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.

Українець володів перевагою протягом всього поєдинку, який тривав лише 6 раундів з дванадцяти. Після 6 раунду суперник відмовився продовжувати поєдинок.

Як повідомлялося, для бою з українцем Рігондо додав у вазі одразу на дві вагові категорії.

Бій між Ломаченко і Рігондо став першим в історії поєдинком дворазових чемпіонів Олімпійських ігор на профі-рингу.

Теми: спорт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Голова дисциплінарної комісії МОК: спецслужби РФ намагалися стежити за нами 10 грудня 2017, 00:01
"Зоря" програла іспанцям і залишає Лігу Європи 7 грудня 2017, 23:59
"Динамо" виграє групу Ліги Європи і виходить до плей-офф 7 грудня 2017, 21:58
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Не менше 70 людей у Криму незаконно позбавлені волі - правозахисники
ОБСЄ: на Донбасі збільшилась кількість порушень режиму "тиші"
У Мінську пройшли переговори "Нормандської четвірки"
Сарган: Підпис Саакашвілі під заявою - фейк. Адвокат спростував
Усі новини
транспорт

У Києві почали встановлювати валідатори для е-квитка в транспорті

дослідження

У крові лишаються сліди суіцидальних проявів навіть через 13 років

київ

На Льва Толстого відкрився ще один бар Like a local's